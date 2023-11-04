بينهم ضابط قائد سرية.. جيش العدو الإسرائيلي يعلن عن مقتل مزيد من جنوده في غزة

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أعلن جيش العدو الإسرائيلي مساء يوم السبت عن مقتل وإصابة عدد من جنوده في شمال قطاع غزة.وقال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي إنه سمح بالإعلان عن 4 قتلى جدد من الجيش قضوا خلال معارك غزة بينهم ضابط قائد سرية.وأضاف المتحدث أن جنديين اثنين أحدهما في دورية جفعاتي والثاني في الكتيبة 931 من لواء ناحال، أصيبا بجروح خطيرة في معارك مختلفة شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه قد تم إبلاغ عائلاتهم.ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء الجنود القتلى الذين لقوا جميعا مصرعهم في معركة شمال قطاع غزة، وهم: الرائد يهودا ناتان كوهين 25 عاما من شميدت ماحولا، قائد سرية في دورية جفعاتي والرقيب جلعاد نحميا نيتسان 21 عاما من شيلو في دورية جفعاتي، والرقيب يونداف راز ليفنشتاين 23 عاما من إيلات، في دورية جفعاتي، والرائد ليئور أرازي 25 عاما من جفعات حاييم ايهود، مسعف قتالي في وحدة شيلداغ.وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قد أعلن يوم السبت أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديا إسرائيليا عن مقتل أبنائهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".كما أعلن هاغاري في إيجاز صحفي عن إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حماس.ودخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط. (روسيا اليوم)