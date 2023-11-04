مشاهد "بطولية".. "القسام" تنشر فيديو لتدمير مقاتليها مدرعات إسرائيليّة!

الله أكبر ولله الحمد..



مشاهد أسطورية.. أحد المجاهدين رفع الراية فوق المدرعة الإسرائيلية



كتائب القسام تعرض الآن مشاهد من التحام مجاهديها مع قوات الاحتلال الصهيوني على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان وتدمير 10 آليات واعتلاء إحداها.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/FydYiT0oh2 — رضوان الأخرس (@rdooan) November 4, 2023

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وقالت الكتائب إن مقاتليها دمروا 10 آليات واعتلوا إحداها.



وفي وقت سابق من اليوم، نشر أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" كلمة صوتية جديدة أكد فيها أن الكتائب دمرت 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند وجرافة بشكل كلي أو جزئي خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال. (روسيا اليوم)