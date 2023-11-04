مشاهد "بطولية".. "القسام" تنشر فيديو لتدمير مقاتليها مدرعات إسرائيليّة!

الله أكبر ولله الحمد..
مشاهد أسطورية.. أحد المجاهدين رفع الراية فوق المدرعة الإسرائيلية
كتائب القسام تعرض الآن مشاهد من التحام مجاهديها مع قوات الاحتلال الصهيوني على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان وتدمير 10 آليات واعتلاء إحداها.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/FydYiT0oh2
— رضوان الأخرس (@rdooan) November 4, 2023
الله أكبر ولله الحمد..
مشاهد أسطورية.. أحد المجاهدين رفع الراية فوق المدرعة الإسرائيلية
كتائب القسام تعرض الآن مشاهد من التحام مجاهديها مع قوات الاحتلال الصهيوني على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان وتدمير 10 آليات واعتلاء إحداها.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/FydYiT0oh2