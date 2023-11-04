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مشاهد "بطولية".. "القسام" تنشر فيديو لتدمير مقاتليها مدرعات إسرائيليّة!

Lebanon 24
04-11-2023 | 14:25
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نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من مواجهات مقاتليها مع القوات الإسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان في قطاع غزة.
 
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