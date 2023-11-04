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"سنعثر على السنوار وسنقضي عليه".. إسرائيل تتوعّد قائد حماس

Lebanon 24
04-11-2023 | 15:06
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تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم السبت، بأن تعثر القوات الإسرائيلية على قائد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، يحيى السنوار و"تقضي عليه".

وبعيد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، قالت إسرائيل إن السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، ومحمد ضيف، الخبير العسكري في الحركة والذي يعتبر قائد أركان حماس، هما أهم هدفين لجيشها في الحرب.
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وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن السنوار والضيف موجودان الآن وسط شبكة من الأنفاق بنيت خصيصا ضد حملة القصف التي تشنها إسرائيل منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنه مقاتلو حماس في 7 تشرين الأول على القواعد العسكرية والتجمعات الإسرائيلية القريبة من الحدود.

وأضاف  غالانت في مؤتمر صحفي: "خضنا معارك ضارية خلال يوم السبت داخل قطاع غزة. لقد أتممنا تطويق غزة، الجيش يعمل من شمال وجنوب مدينة غزة ودخلت القوات مناطق مأهولة بالسكان للقيام بذلك".
 
 
وتابع: "قتلنا الكثير من مقاتلي حركة حماس في غزة. قتلنا 12 قائداً من حركة حماس"

كما أكد أن واشنطن "تتفهم وضعنا بشأن قصف حماس في غزة"، مؤكداً سعي إسرائيل "للحفاظ على حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة".

هذا ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي الفلسطينيين إلى التوجه لجنوب غزة، مضيفاً أن "كل من يبقى شمال غزة يخاطر بحياته".

في سياق آخر، قال غالانت: "نحن جاهزون للمعارك على كافة الجبهات.. لا مصلحة لدينا في المواجهة مع حزب الله لكننا مستعدون.. وإذا كرر نصر الله خطأ السنوار سيكلف لبنان الكثير".
 
 
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