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عربي-دولي

بعدّة صواريخ.. استهداف قاعدة أميركية في سوريا

Lebanon 24
04-11-2023 | 16:01
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أعلنت فصائل المقاومة في العراق أنها استهدفت بعدّة صواريخ قاعدة الشدادي الأميركية جنوبي مدينة الحسكة شرقي سوريا. (التلفزيون العربي)
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