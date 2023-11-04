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عربي-دولي
بعدّة صواريخ.. استهداف قاعدة أميركية في سوريا
Lebanon 24
04-11-2023
|
16:01
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أعلنت فصائل المقاومة في العراق أنها استهدفت بعدّة صواريخ قاعدة الشدادي الأميركية جنوبي مدينة الحسكة شرقي سوريا. (التلفزيون العربي)
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