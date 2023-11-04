"لقد تم التخلّي عنّا".. مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين أمام مقرّ نتنياهو

تظاهر مئات الإسرائيليين مساء اليوم السبت في أكثر من موقع، اذ تجمّع العديد أمام منزلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في قيسارية والقدس بالإضافة إلى تظاهرة مركزية نظمت في تل أبيب، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.



وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" "واينت"، إلى أن مئات المتظاهرين أمام منزل نتنياهو في قيسارية طالبوه بالاستقالة، وهتفوا "لقد تم التخلي عنا"، في إشارة إلى الفشل العسكري والسياسي في إحباط هجوم القسام في 7 تشرين الاول.

واندلعت مواجهات عنيفة، بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية أمام مقر إقامة نتنياهو.