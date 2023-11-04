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عربي-دولي

بسبب القصف الإسرائيلي على غزة.. 23 من جثث الأسرى مفقودة تحت الأنقاض

Lebanon 24
04-11-2023 | 16:31
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كشف الناطق العسكري باسم الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، أنه منذ 7 تشرين الأول حتى الآن تسبب القصف الإسرائيلي على غزة في فقدان أكثر من 60 أسيراً.

وقال: "بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، ويبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبداً بسبب استمرار العدوان على غزة".
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وفي وقت سابق من اليوم، أكد أبو عبيدة أن مقاتلي حماس دمروا 24 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي، خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال في قطاع غزة.


وتابع: "يتعامل قناصة الجناح العسكري لحماس مع الجنود المتحصنين في المنازل، أو على من يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها".

وأضاف: "مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده". (سكاي نيوز)
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