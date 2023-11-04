بسبب القصف الإسرائيلي على غزة.. 23 من جثث الأسرى مفقودة تحت الأنقاض

Advertisement

كشف الناطق العسكري باسم الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، أنه منذ 7 تشرين الأول حتى الآن تسبب القصف الإسرائيلي على غزة في فقدان أكثر من 60 أسيراً.وقال: "بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، ويبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبداً بسبب استمرار العدوان على غزة".وفي وقت سابق من اليوم، أكد أبو عبيدة أن مقاتلي حماس دمروا 24 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي، خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال في قطاع غزة.وتابع: "يتعامل قناصة الجناح العسكري لحماس مع الجنود المتحصنين في المنازل، أو على من يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها".وأضاف: "مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده". (سكاي نيوز)