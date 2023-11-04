أرقامٌ تكشف أوضاعاً كارثية يعيشها سكان قطاع غزة.. ما يجري مؤلمٌ جداً!

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وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن 9425 شخصا استشهدوا في قطاع غزة، فيما أصيب أكثر من 25 ألفاً.وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200، وذلك منذ السابع من تشرين الاول الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.- حتى 29 تشرين الأول، تم الإبلاغ عن فقدان حوالي 1950 فلسطينيا بينهم ما لا يقل عن 1050 طفلا، وقد يكونون محاصرين أو قتلى تحت الأنقاض في انتظار أن يتم انتشالهم.- 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية.- 1.5 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليا، حيث يعيش نحو 690400 مواطن في 149 ملجأ طوارئ مخصصا للأونروا.- يقيم 121750 مواطنا في المستشفيات والكنائس والمباني العامة الأخرى، وحوالي 99150 في 82 مدرسة غير تابعة للأونروا، ويقيم النازحون المتبقون الذين يبلغ عددهم 600 ألف شخص مع عائلات مضيفة.- يعاني 15 في المئة من النازحين قسرا من إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كاف لتلبية احتياجاتهم، كما تلوح في الأفق كارثة صحية عامة في ظل النزوح الجماعي واكتظاظ الملاجئ.- نحو 35 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكامل، و165 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وهناك 15 مرفقا صحيا و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 221 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليا، وتعرضت 42 منشأة تابعة للأونروا للتدمير بما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون، كما تضررت 7 كنائس و52 مسجدا نتيجة القصف.- سجلت وزارة الصحة 130 اعتداء على القطاع الصحي، حيث قتل 150 من الكوادر الصحية، و43 من الدفاع المدني، وجرح أكثر من 120، بينما تضررت 50 سيارة إسعاف بينها 28 تعطلت عن العمل بشكل كامل، وتم إغلاق 16 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي أو نقص الوقود، وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة.- أوقف 55 في المئة من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية، ما أجبر المستشفيات على العمل بأقل من ثلث الاحتياج اللازم لعلاج العدد الكبير من الجرحى.- نوهت الوزارة إلى احتمال توقف حاضنات حديثي الولادة، لافتة إلى وجود 350 ألف مريض من المصابين بالأمراض غير المعدية، و1000 مريض بحاجة إلى غسيل الكلى، حيث إن 80 في المئة من آلات الغسيل موجودة في مشافي شمال غزة.