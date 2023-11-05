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عربي-دولي

مداهمات واعتقالات.. إسرائيل تقتحم جنين

Lebanon 24
05-11-2023 | 00:03
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أصيب فلسطيني واعتقل آخرين، فجر اليوم، بعد اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي، مدينة جنين.

 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن شابا فلسطينيا أصيب بالرصاص في كتفه خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في الحي الشرقي من جنين، كما تم اعتقال شابين من ذات الحي.

 

وداهمت قوات إسرائيلية أحياء جبل أبو ظهير، وخروبة، والمراح، وواد عز الدين في المدينة، ونشرت القناصة على أسطح عدد من المنازل، وانتشرت وحدات خاصة في الأحياء.

 

كما هدمت جرافات إسرائيلية دوارا في المدينة، وقامت بتجريف الطرقات والبنية التحتية، ودفعت بتعزيزات جديدة، وعبثت بمحتويات عدد من المنازل التي اقتحمتها. (سكاي نيوز)

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