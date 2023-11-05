المعارضة الرئيسية في تركيا تنتخب أوزجور أوزيل زعيما جديدا لها

انتخب حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا أوزغور أوزيل زعيما جديدا له خلفا لكمال كليتشدار أوغلو الذي تولى زعامة الحزب على مدى 13 عاما، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات محلية مهمة في أذار 2024.

وكان أوزيل يشغل منصب نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري منذ عام 2015، وهو عضو بالبرلمان منذ عام 2011.

وأعلن ترشحه في أيلول، بعد الهزيمة المؤلمة التي مني بها كليتشدار أوغلو وحزب الشعب الجمهوري أمام الرئيس رجب طيب أردوغان وتحالفه السياسي الحاكم في الانتخابات الرئاسية والعامة في مايو.

وتعرض كليتشدار أوغلو لانتقادات منذ هزيمته في الانتخابات لرفضه التنحي عن زعامة حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

وخلال فترة ولايته التي دامت 13 عاما فشل حزب الشعب الجمهوري في تجاوز السقف التاريخي المتمثل في الحصول على دعم 25 بالمئة على مستوى البلاد. (سكاي نيوز)