حرب غزّة تشعل انقساماً ضمن فريق بايدن لانتخابات 2024

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تعيش اللجنة الوطنية الديمقراطية التي يعتمد عليها الرئيس الأميركي جو بايدن في حملة إعادة انتخابه، حالة اضطراب وانقسام بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، بحسب ما كشف موقع "أكسيوس".ووفق ما نقل الموقع في تقرير، يرى بعض المساعدين أن البيت الأبيض "يحرض على هجوم غير أخلاقي على الفلسطينيين"، بينما يعتقد آخرون أن بايدن يظهر "وضوحا أخلاقيا في حماية إسرائيل من الإرهابيين".وأشار التقرير إلى أن الانقسامات داخل اللجنة الوطنية الديمقراطية هي بشكل رئيسي بين الديمقراطيين الأكبر سنا المؤيدين لإسرائيل والتقدميين الأصغر سنا الذين هم أكثر تعاطفا مع محنة الفلسطينيين.وقال مسؤول رفيع المستوى في اللجنة الوطنية الديمقراطية طلب عدم الكشف عن هويته لإكسيوس: "ركز الرئيس حملته لعام 2020 على معركة من أجل روح الأمة ، ولكن يبدو كما لو أن الإدارة تخوض حاليا معركة من أجل روحها".وأضاف المسؤول "لا أعرف كيف يمكنك أن لا ترى دعم القتل على نطاق واسع للمدنيين الفلسطينيين على أنه شيء غير أخلاقي".وقال رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، خايمي هاريسون، لموقع أكسيوس في بيان إن بايدن "يواصل إظهار قيادة لا مثيل لها ووضوح أخلاقي"، مضيفا أن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها من الإرهاب والتهديد المستمر الذي تشكله حماس".وأشار هاريسون إلى أن بايدن، الذي دعا إلى "هدنة إنسانية" في القتال في غزة، ولكن ليس وقف إطلاق النار، كان "مدافعا قويا عن المساعدات الإنسانية لشعب غزة وكذلك حماية أرواح المدنيين".وينقل "أكسيوس" أن بعض موظفي اللجنة هزتهم رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية من المانحين الديمقراطيين الغاضبين من سياسة الإدارة، وفقا لشخص مطلع على الأمر.ورفضت اللجنة الوطنية الديمقراطية التعليق لإكسيوس على أي استياء بين الموظفين والمؤيدين والمانحين.والجمعة، وقع 51 من موظفي اللجنة، أي حوالي 17 بالمئة من موظفيها البالغ عددهم 300 موظف تقريبا، رسالة إلى قادتهم قائلين "نشعر أنه من واجب اللجنة الأخلاقي حث الرئيس بايدن على الدعوة علنا إلى وقف إطلاق النار".وكتب الموظفون أيضا أنهم "صدموا وحزنوا بسبب الخسائر التي لا يمكن فهمها في الأرواح في الهجوم الوحشي على المدنيين الإسرائيليين" وأنهم حزينين "على آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم خلال الرد العسكري للحكومة الإسرائيلية".وكشف العديد من الديمقراطيين في مجلس النواب أنهم يتوقعون أن يبدأ المزيد من زملائهم في التحدث علنا عن الوضع الإنساني في غزة، وقال أحد المشرعين وهو مؤيد لإسرائيل للموقع "سيكون الأمر صعبا للغاية بالنسبة للديمقراطيين، بالنظر إلى ما نراه في الأخبار، غض الطرف حول ما يحدث في غزة".