وزير الخارجية الإيراني يعلنها: لا مفر من اتساع نطاق الحرب!

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رأى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن اتساع نطاق الحرب في غزة "أمر لا مفر منه".وأشار إلى أن هذا "الاتساع يأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على المدنيين بسبب تصعيد الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة"، وفقاً لوكالة "إرنا" للأنباء.كما اعتبر الوزير الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أن "الدعم الأميركي لإسرائيل هو السبب الرئيسي في تصاعد حدة الأزمة الحالية في المنطقة".كلام عبداللهيان جاء بعد تهديده بأن الفصائل الفلسطينية ومختلف الفصائل في المنطقة جاهزة لمواجهة أي سيناريو مع إسرائيل، في وقت أشار فيه خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل مقداد مساء الجمعة، إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية التصعيد في غزة وتبعاته.