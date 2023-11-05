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عربي-دولي

على وقع زيارته العراق... تهديد "غير مسبوق" يطال بلينكن

Lebanon 24
05-11-2023 | 00:42
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أكد مسؤول المكتب الأمني في كتائب "حـزب الله" -العراق، الذي يعرف بـ "أبو علي العسكري" أن قواته ستقابل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للعراق بتصعيد غير مسبوق، على حد تعبيره.

كما شدد "أبو علي العسكري" في بيان نشره على تليغرام ليل السبت- الاحد على أن "عناصر المقاومة ستعمل على إغلاق المصالح الأميركية في العراق وتعطيلها في المنطقة خلال الأيام القادمة إذا ما استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
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وقال "سنعمل على غلق السفارة الأميركية ببغداد ومنع الأميركيين من دخول البلاد بطريقتنا الخاصة" التي وصفها بأنها "غير سلمية".

وتأتي هذه التهديدات فيما يقوم بلينكن بجولة في المنطقة، زار خلالها إسرائيل وشارك في اجتماع وزاري عربي أميركي عقد في العاصمة الأردنية عمان أمس السبت، ضم أيضا وزراء خارجية كل من مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية لبحث سبل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
 
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