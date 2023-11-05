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عربي-دولي

تبرعات في أميركا لأطفال غزة.. ما علاقة كامالا هاريس وزوجها؟

Lebanon 24
05-11-2023 | 00:49
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تقوم عارضة الأزياء Ella Emhoff ابنة المحامي اليهودي الأميركي Doug Emhoff المعروف بلقب "الرجل الثاني" في الولايات المتحدة، بوصفه زوج كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، بجمع التبرعات لأطفال غزة المنكوبين بقصف جوي اسرائيلي مستمر منذ شهر.
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فبحسب وسائل إعلام أميركية، تدعم Ella Emhoff   صندوق Palestine Children's Relief Fund أو "جمعية إغاثة أطفال فلسطين" الهادف حاليا لجمع تبرعات لأطفال غزة  الذي تأسس في 1991 بمدينة Kent في ولاية أوهايو، وجمع 19 مليونا و200 ألف دولار حتى صباح اليوم الأحد، ولم يعد ينقص سوى 800 فقط ليحقق هدفه.

وكان الصندوق يهدف في بداية الحملة التي بدأت منذ أسبوعين، إلى جمع 8 ملايين فقط، لكنه رفع حجم التبرعات إلى 10 ملايين، بعد أن وجد القيّمون عليه إقبالا متزايدا من المتبرعين الذين استجابوا لنداء حملته، ما جعله يضاعف الهدف إلى 20 مليونا من الدولارات، وقد يكتفي بها أو يزيد منها اليوم أو غدا على الأكثر.

وفي تقرير عن التبرعات، نشرته صحيفة New York Post الأميركية أمس السبت، ورد أن عضو الكونغرس الجمهوري Jeff Van Drew عن ولاية نيو جيرسي، وصف ما قامت به ابنة زوج كامالا هاريس، بأنه "أمر يثير القلق، وأجده بغيضا، ولكي أكون صادقا، فأنا مندهش نوعا ما. إنه أمر مقلق إلى أقصى درجة. من شبه المؤكد أن حماس ستكون قادرة على سحب أي أموال إنسانية تدخل غزة" في زعم تلميحي منه إلى أن التبرعات قد لا تصل الى الأطفال الذين يحتاجونها، بل إلى حركة حماس.
المصدر: العربية
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