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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي في مواجهة أنفاق حماس

Lebanon 24
05-11-2023 | 01:00
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، اكتشاف مجموعة من الأنفاق التي يستخدمها مقاتلو حركة "حماس".

 

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس"، قال فيه: "بينما تمنع حماس المدنيين من الوصول إلى بر الأمان في جنوب غزة، تختبئ داخل شبكتها المعقدة من الأنفاق الإرهابية".

 
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وأضاف: "كشفت قوات الجيش الإسرائيلي عن نقاط وصول متعددة عبر الأنفاق خلال عملياتها في شمال غزة".

 

وتتحرك القوات الإسرائيلية ببطء في هجومها البري بغزة لأسباب منها إبقاء الباب مفتوحا أمام إمكانية جذب حماس للتفاوض على إطلاق سراح الرهائن، حسبما نقلت "رويترز" عن خبراء عسكريين.

 

 كما أن عدم الدخول مباشرة إلى المناطق الأكثر بناء في غزة بكامل قوة القوات البرية الإسرائيلية يهدف في الوقت نفسه إلى إنهاك قيادة حماس من خلال حملة طويلة تستنزف الحركة.

 

ويُعتقد أن طول شبكة الأنفاق يبلغ مئات الكيلومترات، وأنها مليئة بالفخاخ، كما يرجح أن هذا هو المكان الذي تحتجز فيه حماس الرهائن. (سكاي نيوز)

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