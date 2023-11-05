حرب غزّة.. هكذا أثرت على إقتصادات الشرق الأوسط

تهدد الحرب الجديدة، بين إسرائيل وحماس، اقتصادات الدول المجاورة، بينما تثير مخاوف من انتشار تأثيرها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



وحتى قبل الحرب، كانت الاقتصادات الهشة، في كل من مصر والأردن ولبنان، تعاني أصلاً من فترة ركود إثر جائحة كورونا، وهي دول تعتمد على السياحة بشكل كبير.

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وفي الأردن، الذي تمثل فيه السياحة نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، قال أحد منظمي الرحلات السياحية، تحدث لموقع فاينانشل تايمز، إن الحرب أدت إلى سلسلة من عمليات إلغاء الرحلات السياحية "فقدنا أشهرا وأشهراً من الحجوزات".



مصر ومعضلة الغاز وحتى قبل الحرب، كانت الاقتصادات الهشة، في كل من مصر والأردن ولبنان، تعاني أصلاً من فترة ركود إثر جائحة كورونا، وهي دول تعتمد على السياحة بشكل كبير.وفي الأردن، الذي تمثل فيه السياحة نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، قال أحد منظمي الرحلات السياحية، تحدث لموقع فاينانشل تايمز، إن الحرب أدت إلى سلسلة من عمليات إلغاء الرحلات السياحية "فقدنا أشهرا وأشهراً من الحجوزات".

في مصر، حيث لجأت الحكومة بالفعل إلى صندوق النقد الدولي لتخفيف أزمتها الاقتصادية، تم إلغاء العديد من الحجوزات السياحية في سيناء، المتاخمة لغزة.



وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي الإقليمي لدى بنك غولدمان ساكس: "نشهد بالفعل تقارير عن إلغاء الحجوزات في دول مجاورة مثل مصر".



وتابع: "نعتقد أن ذلك قد يكلف مصر المليارات من عائدات السياحة المفقودة في هذه السنة المالية وحدها".



حقل تمار للغاز

والأربعاء، كشفت وكالة بلومبرغ، أن مصر بدأت في تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الحيوية لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.



وقالت الوكالة إن ذلك يعد التأثير الاقتصادي المباشر للحرب بين إسرائيل وحماس على مصر التي تواجه أصلاً انقطاعات في الكهرباء بسبب نقص الوقود.



ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين أن شركات الأسمدة المصرية، شهدت انخفاضاً في الإمدادات بنسبة 30%، رغم أن الخفض بشكل عام لم يؤثر على الإنتاج بعد.



وقالت الحكومة المصرية، هذا الأسبوع إنه منذ أغلقت إسرائيل حقل غاز تمار البحري بسبب الحرب في غزة، انخفضت واردات مصر من الغاز الطبيعي منه من 800 مليون قدم مكعب يوميا إلى صفر.



وقد أدى ذلك إلى تفاقم مشكلة نقص الكهرباء التي تعاني منها البلاد بالفعل منذ منتصف العام حيث أدت موجة حر استثنائية إلى استنزاف إمدادات الوقود.



وتعتمد مصر على واردات الغاز من إسرائيل لتلبية بعض الطلب المحلي، وكذلك لإعادة التصدير إلى أوروبا عبر منشآت الغاز الطبيعي المسال.



وصادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال فصل الشتاء قد تنخفض بنسبة 40% بسبب الصراع في غزة.

ماذا عن لبنان؟

من جهته، قال وزير السياحة اللبناني، وليد نصار لشبكة "سي أن أن بيزنس" ، إن بلاده، التي تعاني بالفعل من أزمة عميقة، تعتمد على السياحة لنحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي الآن تواجه المزيد من التدهور الاقتصادي.

دبي.. كيف يبدو وضعها؟

وفي مدينة دبي التي انتعشت بعد وباء كورونا، كانت القوة الاقتصادية مدفوعة بتدفق الروس الفارين من الحرب وبحث الأثرياء عن منازل إضافية.



ويقول أصحاب الفنادق إن حرب غزة كانت وراء إلغاء بعض الرحلات السياحية الإسرائيلية والأميركية.



ويرى مراقبون أن توسيع نطاق الحرب يمكن أن يؤدي إلى تقليص تقييمات العقارات المرتفعة وكبح التوقعات لفترة الخريف المزدهرة عادة.



وقال أحد المستشارين إن "تجار التجزئة أيضا يشعرون بالقلق بشأن ضعف المبيعات، خاصة في السلع الفاخرة"، وتابع: "يتم إلغاء بعض فعاليات الإطلاق الكبيرة للمنتجات الجديدة، إذ أن جميعهم خائفون مما سيطرأ نتيجة هذه الحرب". (الحرة)