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ألمانيا.. إغلاق مطار هامبورغ إثر إقتحام مسلح بوابة بسيارته!

Lebanon 24
04-11-2023 | 17:50
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نقلت صحيفة دي فيلت الألمانية عن متحدث باسم الشرطة قوله إن مجهولاً مسلحاً عبَر بوابة في مطار هامبورغ بألمانيا السبت، مشيرة إلى أن ذلك الشخص أطلق النار مرتين في الهواء من سلاح.
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وذكر التقرير أن زوجة الرجل قدمت في وقت سابق بلاغاً للشرطة عن واقعة خطف أطفال محتملة.

وفي تقرير آخر، ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن الاختراق وقع حوالى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

كذلك، نقلت الصحيفة عن مسؤول في الشرطة أنه قد يكون هناك طفلان في السيارة.

من جهته، أعلن مطار هامبورغ عبر منصة "إكس" توقف عمليات الإقلاع والهبوط بسبب إجراءات للشرطة الاتحادية.
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