الهمجية الإسرائيلية ضدّ غزة مستمرّة.. القصف يتواصل وهذه آخر التطورات الميدانيّة

يواصل جيش العدو الإسرائيليّ حربه ضد غزة لليوم الـ29 على التوالي، حيث كثف غاراته وضرباته ضدّ القطاع الفلسطيني المُحاصر والذي شهد على إستشهاد نحو 10 آلاف مدنيّ منذ يوم 7 تشرين الأول الماضي، بفعل الوحشية الإسرائيليّة.

ماذا حصل خلال الساعات الماضية؟

واليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيعطي المدنيين في شمال قطاع غزة فسحة من الوقت اليوم للفرار إلى جنوب القطاع الساحلي.



وقال جيش الاحتلال، إنه سيسمح بحركة المرور في الطريق الذي يؤدي إلى الجنوب، خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً إلى 2 ظهراً (08:00 إلى 12:00 بتوقيت غرينتش)،



ونشر الجيش الإسرائيلي خريطة تُظهر الطريق المحدد لذلك، وقال المنشور، الذي جاء باللغة العربية، في جزء منه: "إذا كنتم تهتمون بأنفسكم وبأحبائكم، توجهوا إلى الجنوب وفقا لتعليماتنا".

من جهتها، أعلنت كتائب القسام قبيل فجر اليوم الأحد أن مقاتليها أوقعوا القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق خان يونس (جنوبي قطاع غزة) في كمين محكم بعد استهدافها بقذائف "الياسين 105".



وقالت كتائب القسام، في بيان، إنها دمرت دبابتين إسرائيليتين، مشيرة إلى أنّ مقاتليها عادوا لقواعدهم بسلام.

بدورها، ذكرت قناة "الجزيرة" أنّ الجيش الإسرائيلي قصف الجسر الرابط بين مخيم النصيرات وبلدة المغراقة وسط قطاع غزة.



ويأتي ذلك وسط استهداف إسرائيلي متكرر للبنية التحتية في القطاع، بما في ذلك خزانات المياه ومعدات الطاقة الشمسية التي توفر الكهرباء لبعض المرافق الحيوية. إكتشاف أنفاق كذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اكتشاف مجموعة من الأنفاق التي يستخدمها مقاتلو حركة "حماس".



ونشر جيش العدو مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس"، قال فيه: "بينما تمنع حماس المدنيين من الوصول إلى بر الأمان في جنوب غزة، تختبئ داخل شبكتها المعقدة من الأنفاق الإرهابية".



وأضاف: "كشفت قوات الجيش الإسرائيلي عن نقاط وصول متعددة عبر الأنفاق خلال عملياتها في شمال غزة". While Hamas obstructs their civilians from getting to safety in southern Gaza, Hamas hides within their intricate network of terror tunnels.



IDF troops uncovered multiple access points during operational activity in Northern Gaza. pic.twitter.com/vovapYD4Xn — Israel Defense Forces (@IDF) November 5, 2023 Advertisement

إشتباكات

كذلك، أفادت قناة "الجزيرة" بتواصل الاشتباكات قبيل فجر اليوم الأحد بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وفي وقت متأخر من مساء السبت، قالت سرايا القدس إنها استهدفت آليات إسرائيلية حاولت التقدم شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون.





حصيلة جديدة لمجزرة مخيم المغازي

ووسط مشهدية التوتر القائمة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل 51 فلسطينياً وإصابة العشرات، مساء السبت، في قصف للطيران الإسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فإنّ طائرات إسرائيلية استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن مقتل 51 مواطناً وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.