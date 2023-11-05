26
o
بيروت
27
o
طرابلس
31
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
متظاهرون يلطخون أبواب البيت الأبيض بالطلاء الأحمر: "دعوا غزة تعيش"
Lebanon 24
05-11-2023
|
02:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
لطخ متظاهرون سور وأبواب البيت الأبيض بالطلاء الأحمر تعبيرا عن مناهضتهم للحملة العسكرية العنيفة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وشوهد المتظاهرون في واشنطن يحاولون تسلق بوابات البيت الأبيض الحديدية، وهم يطلقون عبارات تندد بدعم الرئيس الأميركي جو بايدن المطلق لإسرائيل.
Advertisement
وتجمع آلاف المحتجين في واشنطن للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حاملين الأعلام الفلسطينية، ومنددين بالضوء الأخضر التي تعطيه الولايات المتحدة لإسرائيل.
وهتف المتظاهرون في واشنطن قائلين: "بايدن.. بايدن، لا يمكنك الاختباء، لقد اشتركت في الإبادة الجماعية".
وحمل المتظاهرون لافتات عليها شعارات مثل "حياة الفلسطينيين مهمة"، و"دعوا غزة تعيش"، و"دماؤهم على أيديكم".
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل به الحكومة الأميركية رفض مطالب لضم صوتها إلى الدعوات لوقف شامل لإطلاق النار، وتطالب بهدنة إنسانية قصيرة.
وأطلق نشطاء على الاحتجاج اسم "مسيرة وطنية إلى واشنطن: فلسطين حرة"، ونظموا حافلات إلى العاصمة الأميركية من أنحاء البلاد لتجمع المحتجين، حسبما قال تحالف "آنسر" المناهض للحروب والعنصرية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيرا منخفض جوي من إيطاليا واليونان إلى لبنان.. انخفاض حاد بالحرارة وثلوج على هذا الارتفاع!
Lebanon 24
وأخيرا منخفض جوي من إيطاليا واليونان إلى لبنان.. انخفاض حاد بالحرارة وثلوج على هذا الارتفاع!
05:38 | 2023-11-04
04/11/2023 05:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن عملية إغتيال وتهديدات بقصف بيروت.. إكتشفوا حقيقة الأمر الآن!
Lebanon 24
خبرٌ عن عملية إغتيال وتهديدات بقصف بيروت.. إكتشفوا حقيقة الأمر الآن!
08:08 | 2023-11-04
04/11/2023 08:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خطاب نصرالله.. هؤلاء إتصلوا بـ"حزب الله"!
Lebanon 24
بعد خطاب نصرالله.. هؤلاء إتصلوا بـ"حزب الله"!
13:41 | 2023-11-04
04/11/2023 01:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل على إثرها إلى المستشفى.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية وابنته تطلب الدعاء
Lebanon 24
نقل على إثرها إلى المستشفى.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية وابنته تطلب الدعاء
12:48 | 2023-11-04
04/11/2023 12:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بولا يعقوبيان وزوجها "مثل روميو وجولييت"... وصور رومانسية من زفافها تُعرض للمرة الأولى!
Lebanon 24
بولا يعقوبيان وزوجها "مثل روميو وجولييت"... وصور رومانسية من زفافها تُعرض للمرة الأولى!
17:42 | 2023-11-04
04/11/2023 05:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:04 | 2023-11-05
هنية يوّجه رسالة هامة إلى الدول التي تدعم العدوان الإسرائيلي
03:25 | 2023-11-05
ضربة كبيرة للزراعة الإسرائيليّة.. ماذا حصل قرب حدود لبنان؟
03:05 | 2023-11-05
حماس تعلن عن تدمير 24 آلية للإحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة
02:48 | 2023-11-05
تصريحٌ لافت لأوباما عن غزّة.. ماذا قال؟
02:10 | 2023-11-05
آلاف يهتفون نصرة لفلسطين في إيطاليا
01:55 | 2023-11-05
بهذه الشروط.. إسرائيل توافق على إدخال الوقود إلى غزة
فيديو
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
10:20 | 2023-11-04
05/11/2023 10:26:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
05:00 | 2023-11-04
05/11/2023 10:26:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
05/11/2023 10:26:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24