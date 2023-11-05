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عربي-دولي

تصريحٌ لافت لأوباما عن غزّة.. ماذا قال؟

Lebanon 24
05-11-2023 | 02:48
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حذّر الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما من تجاهل تعقيدات الحرب على غزة، مشيراً إلى أن "الجميع متواطئ في ذلك".

وفي مقابلة مقتطفة من برنامج "Pod Save America"، قال أوباما: "إذا أردنا حل المشكلة، فعلينا أن نتقبل الحقيقة كاملة، وأن نعترف بعد ذلك بأن لا أحد يداه نظيفتان، وأننا جميعاً متواطئون إلى حد ما".
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وأضاف: "من المهم الاعتراف بحقائق متعددة متناقضة ظاهرياً، مثل أنّ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الماضي كان مروّعاً، لكن الاحتلال وما كان يحدث للفلسطينيين لا يُحتمل".

President @BarackObama on the violence in Gaza.

Full interview out Tuesday. pic.twitter.com/U42Jy2Aa4y

— Pod Save America (@PodSaveAmerica) November 4, 2023
وكان أوباما قد تحدّث في وقت سابق عن الصراع، قائلاً إنّ أي "إجراءات من جانب إسرائيل تتجاهل التكلفة البشرية للحرب ضد حماس، يمكن أن تأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف".

وأوضح أنّ بعض الإجراءات التي تلجأ إليها إسرائيل في حربها ضد حركة "حماس"، مثل قطع إمدادات الغذاء والماء عن قطاع غزة يمكن أن تؤدي إلى "تصلّب المواقف الفلسطينية لأجيال" و"تضعف الدعم الدولي لإسرائيل".

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