تصريحٌ لافت لأوباما عن غزّة.. ماذا قال؟

Advertisement

وفي مقابلة مقتطفة من برنامج "Pod Save America"، قال أوباما: "إذا أردنا حل المشكلة، فعلينا أن نتقبل الحقيقة كاملة، وأن نعترف بعد ذلك بأن لا أحد يداه نظيفتان، وأننا جميعاً متواطئون إلى حد ما".وأضاف: "من المهم الاعتراف بحقائق متعددة متناقضة ظاهرياً، مثل أنّ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الماضي كان مروّعاً، لكن الاحتلال وما كان يحدث للفلسطينيين لا يُحتمل".President @BarackObama on the violence in Gaza.Full interview out Tuesday. pic.twitter.com/U42Jy2Aa4y— Pod Save America (@PodSaveAmerica) November 4, 2023