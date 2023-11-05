حماس تعلن عن تدمير 24 آلية للإحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة

نشرت حركة حماس مقطع فيديو يظهر تنفيذ مسلحيها عمليات لاستهداف دبابات إسرائيلية، في محاور القتال شمال غربي غزة.

وأظهر التسجيل أن مقاتلي حماس استهدفوا دبابات وناقلات جند إسرائيلية، توغلت قرب الطريق الساحلي شمال غربي غزة.

وأكدت الحركة تدمير 24 آلية إسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويركز الجيش الإسرائيلي هجومه البري على قطاع غزة من جهة الشمال، ويعتقد محللون أن إسرائيل تسعى لفصل شمال القطاع عن جنوبه من خلال وجود الجيش الإسرائيلي في شارع صلاح الدين، ومحاولة الوصول إلى شارع الرشيد.

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وقالت حركة حماس إن أكثر من 60 من الرهائن المحتجزين لديها فقدوا، بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضحت أن 23 جثة لمحتجزين لا تزال مفقودة تحت الأنقاض، مضيفة أنه لا يمكن الوصول إليها بسبب استمرار القصف الجوي الإسرائيلي على القطاع. (سكاي نيوز)