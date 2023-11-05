Advertisement

عربي-دولي

حماس تعلن عن تدمير 24 آلية للإحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة

Lebanon 24
05-11-2023 | 03:05
A-
A+
Doc-P-1126648-638347719456496695.jpeg
Doc-P-1126648-638347719456496695.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت حركة حماس مقطع فيديو يظهر تنفيذ مسلحيها عمليات لاستهداف دبابات إسرائيلية، في محاور القتال شمال غربي غزة.

 

وأظهر التسجيل أن مقاتلي حماس استهدفوا دبابات وناقلات جند إسرائيلية، توغلت قرب الطريق الساحلي شمال غربي غزة.

 

وأكدت الحركة تدمير 24 آلية إسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

ويركز الجيش الإسرائيلي هجومه البري على قطاع غزة من جهة الشمال، ويعتقد محللون أن إسرائيل تسعى لفصل شمال القطاع عن جنوبه من خلال وجود الجيش الإسرائيلي في شارع صلاح الدين، ومحاولة الوصول إلى شارع الرشيد.

 
Advertisement

وقالت حركة حماس إن أكثر من 60 من الرهائن المحتجزين لديها فقدوا، بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

وأوضحت أن 23 جثة لمحتجزين لا تزال مفقودة تحت الأنقاض، مضيفة أنه لا يمكن الوصول إليها بسبب استمرار القصف الجوي الإسرائيلي على القطاع. (سكاي نيوز)

 

 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:42 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:04 | 2023-11-05
03:25 | 2023-11-05
02:48 | 2023-11-05
02:33 | 2023-11-05
02:10 | 2023-11-05
01:55 | 2023-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24