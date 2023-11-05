هنية يوّجه رسالة هامة إلى الدول التي تدعم العدوان الإسرائيلي

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية واشنطن والدول التي توفر غطاء للحرب على غزة أن "تستمع لنداء شعوبها المطالب بوقف حرب الإبادة هناك".

وقال هنية في بيان صحفي: "إن شعوب العالم قالت كلمتها، الحرية لفلسطين والمقاومة مشروعة والاحتلال إلى زوال".

وعلق هنية على المظاهرات المندلعة بالولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة بقوله: "أوجه التحية للجماهير المحتشدة في واشنطن الآن والجماهير الحاشدة التي خرجت في العواصم والمدن الغربية المتضامنة مع شعبنا والمطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة".

وتابع: "هذه الحشود التي تحركت بعشرات ومئات الآلاف من مختلف الجنسيات للتظاهر تؤكد أن شعوب العالم قاطبة قد ضجت من المحتل ووحشيته".

(الأناضول)