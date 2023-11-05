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عربي-دولي
أمرٌ خطير جداً.. إقتراح لضرب غزّة بـ"النووي" ونتنياهو يُعلّق!
Lebanon 24
05-11-2023
|
03:24
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اعتبر وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو، أن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن للقضاء على كل مظاهر الحياة في القطاع بما فيها أفراد المقاومة.
وتعليقًا على مصير الرهائن الإسرائيليين في غزة قال إلياهو: "الحرب لها أثمان".
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وقبل وزير الثقافة، كانت النائبة في الكنيست تالي غوتلييف قد دعت سابقًا لاستخدام القوة النووية في قطاع غزة، ردًّا على هجمات المقاومة الفلسطينية.
من جانبه، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التعليق على تصريح إلياهو بشأن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة، وقال في بيان له: "كلام عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع.. إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر".
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فقال إن تصريح إلياهو صادم ومجنون ويسيء لعائلات المختطفين.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد أوقف نتنياهو وزير التراث عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر. (روسيا اليوم - سبق - الميادين)
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