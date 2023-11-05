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اعتبر وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو، أن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن للقضاء على كل مظاهر الحياة في القطاع بما فيها أفراد المقاومة.وتعليقًا على مصير الرهائن الإسرائيليين في غزة قال إلياهو: "الحرب لها أثمان".وقبل وزير الثقافة، كانت النائبة في الكنيست تالي غوتلييف قد دعت سابقًا لاستخدام القوة النووية في قطاع غزة، ردًّا على هجمات المقاومة الفلسطينية.من جانبه، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التعليق على تصريح إلياهو بشأن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة، وقال في بيان له: "كلام عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع.. إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر".