وسط حرب غزّة.. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما يريده بوتين

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وأورد موقع "غلوبس" الإسرائيلي أنّ بوتين "لم يُدن عمليات حماس، واكتفى فقط بدعمٍ ركيك لخطة دولتين لشعبين"، في إشارةٍ إلى طرح الرئيس الروسي أنّ "الحل للصراع يكمن في حلّ الدولتين".وقال الموقع إنّ بوتين "يأمل في أنّ تخرج إسرائيل ضعيفة من الحرب، وبذلك تعكس نقطة ضعف الغرب"، لافتاً إلى أنّ انخراط روسيا في الحرب في أوكرانيا، يمكن الافتراض من خلاله بأنّه سيؤدي إلى "امتناع بوتين عن مواجهة مباشرة هنا".وتأثرت العلاقات بين روسيا وإسرائيل في الأونة الأخيرة، بعد رفض موسكو إدانة هجوم حماس في الـ7 من تشرين الأول الماضي، ومطالبة موسكو بوقف إطلاق النار في غزة.وقبل أيام، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبيزيا، أنّ "إسرائيل دولة احتلال، ولا حق لها بالدفاع عن نفسها"، داعياً إلى "وقف إراقة الدماء، تجنّباً لتوسيع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، وإلا، فإنّ الحرب لن تتوقف أبداً".وقبل ذلك، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يستخدم حالياً استخدام "العقاب الجماعي"، لافتاً إلى دور الولايات المتحدة في ذلك واستفادتها من بقاء الوضع على ما هو عليه.وأكد أنّه لا يمكن مساعدة فلسطين "إلّا من خلال قتال أولئك الذين يقفون وراء هذه المأساة"، موضحاً أنّ روسيا تقاتلهم "في سياق العملية العسكرية الخاصة"، وأنّ قتالها هذا هو "من أجل أنفسنا، ومن أجل أولئك الذين يناضلون من أجل الحرية الحقيقية".وكان بوتين اتهم الولايات المتحدة، في وقتٍ سابق من هذا الشهر، بتأجيج الوضع في الشرق الأوسط من خلال إرسال حاملة الطائرات إلى البحر الأبيض المتوسط.وتساءل بوتين عن سبب إرسالها، وقال: "لا أفهم لماذا ترسل واشنطن حاملات الطائرات إلى البحر المتوسط.. هل يريدون قصف لبنان أو إخافة أحد؟ هناك شعب لم يعد يخاف شيئاً".