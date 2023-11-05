Advertisement

عربي-دولي

أول دولة إفريقية تستدعي القائم بأعمال سفارتها في إسرائيل

Lebanon 24
05-11-2023 | 04:31
A-
A+
Doc-P-1126697-638347811729646037.jpg
Doc-P-1126697-638347811729646037.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استدعت تشاد القائم بأعمال سفارتها في إسرائيل ودانت "خسارة أرواح العديد من المواطنين الأبرياء في غزة"، لتصبح أول دولة إفريقية تتخذ هذه الخطوة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.

وتدعو تشاد إلى "وقف لإطلاق النار يؤدي إلى حل مستقر للقضية الفلسطينية".
Advertisement

وأصبحت تشاد الدولة السادسة التي تستدعي كبير مبعوثيها من إسرائيل خلال الحرب مع حركة حماس، على خطى تركيا وهندوراس وتشيلي وكولومبيا والأردن.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:41 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:48 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:27 | 2023-11-05
10:08 | 2023-11-05
10:05 | 2023-11-05
10:00 | 2023-11-05
09:50 | 2023-11-05
09:41 | 2023-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24