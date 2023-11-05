فيديو لسلاح "القسام" الجديد ضدّ دبابات إسرائيل.. تعرفوا إلى "الولاعة"!

سلاح جديد يدخل الخدمة في معركة طوفان الاقصى
الولاعة او القداحه بلفلسطيني pic.twitter.com/U8hEFIxzDD
— mohammed ghadayrah (@ghadayrah1977) November 4, 2023
سلاح جديد يدخل الخدمة في معركة طوفان الاقصى
الولاعة او القداحه بلفلسطيني pic.twitter.com/U8hEFIxzDD
طلعت بتولع ب (القداحة) ام ربع دولار
وقال جايبين جنرالات المارينز مستشارين🙈#غزة pic.twitter.com/4PDVXP7aZC
— Fatima Triki فاطمة التريكي (@eltreiki_f) November 4, 2023
طلعت بتولع ب (القداحة) ام ربع دولار
وقال جايبين جنرالات المارينز مستشارين🙈#غزة pic.twitter.com/4PDVXP7aZC
تم إدخال سلاح القداحة الى الخدمة 💪 ..دلالة أن عدونا فاشل وجبان.
ولو كانت مواجهة متكافئة بالتجهيزات لشاهدنا عدونا يستسلم من أول لحظة.#التكتيك_عالي #ابطال_مسافة_الصفر #طوفان_الأقصى #أبوعبيدة pic.twitter.com/fMXsP9aA1P
— kasasbeh (@m_kasasbeh1) November 4, 2023
تم إدخال سلاح القداحة الى الخدمة 💪 ..دلالة أن عدونا فاشل وجبان.
ولو كانت مواجهة متكافئة بالتجهيزات لشاهدنا عدونا يستسلم من أول لحظة.#التكتيك_عالي #ابطال_مسافة_الصفر #طوفان_الأقصى #أبوعبيدة pic.twitter.com/fMXsP9aA1P