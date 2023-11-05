فيديو لسلاح "القسام" الجديد ضدّ دبابات إسرائيل.. تعرفوا إلى "الولاعة"!

تستمر المواجهات العنيفة بين جيش الاحتلال الذي يحاول التوغل في قطاع غزة من عدة محاور وبين فصائل المقاومة الفلسطينية التي تكبده خسائر كبيرة في العتاد والجنود باستخدام أسلحة تم تطويرها على أيدي "كتائب القسام".



ونشرت "القسام" مشاهد من اشتباكات خاضتها مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ظهر فيها مقاتلو "القسام" ومعهم قذائف محمولة على الكتف. كذلك، أظهر الفيديو إطلاق قذائف باتجاه آليات إسرائيلية كانت موجودة داخل القطاع.

سلاح جديد يدخل الخدمة في معركة طوفان الاقصى

الولاعة او القداحه بلفلسطيني pic.twitter.com/U8hEFIxzDD — mohammed ghadayrah (@ghadayrah1977) November 4, 2023 Advertisement

ومن بين الصور التي بثتها "كتائب القسام" شريط مصور يظهر أحد مقاتلي "القسام" يقترب من مدرعة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال من المسافة صفر ويضرم النار فيها بوساطة "قداحة" (ولاعة)، ما أدى إلى اشتعال النار في الآلية، إضافة إلى تدمير عشرات الآليات الأخرى التي استهدفها مقاتلو القسام بقذائف الياسين والعبوات اللاصقة.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو وكتبت الصحفية اللبنانية في قناة الجزيرة فاطمة تريكي في حسابها على موقع إكس: "طلعت بتولع بـ"القداحة" أم ربع دولار وقال جايبين جنرالات المارينز مستشارين". ومن بين الصور التي بثتها "كتائب القسام" شريط مصور يظهر أحد مقاتلي "القسام" يقترب من مدرعة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال من المسافة صفر ويضرم النار فيها بوساطة "قداحة" (ولاعة)، ما أدى إلى اشتعال النار في الآلية، إضافة إلى تدمير عشرات الآليات الأخرى التي استهدفها مقاتلو القسام بقذائف الياسين والعبوات اللاصقة.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو وكتبت الصحفية اللبنانية في قناة الجزيرة فاطمة تريكي في حسابها على موقع إكس: "طلعت بتولع بـ"القداحة" أم ربع دولار وقال جايبين جنرالات المارينز مستشارين".

طلعت بتولع ب (القداحة) ام ربع دولار

وقال جايبين جنرالات المارينز مستشارين🙈#غزة pic.twitter.com/4PDVXP7aZC — Fatima Triki فاطمة التريكي (@eltreiki_f) November 4, 2023 وكتب حساب قصاص بيه على موقع إكس أيضا: "تم إدخال سلاح القداحة إلى الخدمة.. دلالة أن عدونا فاشل وجبان ولو كانت مواجهة متكافئة بالتجهيزات لشاهدنا عدونا يستسلم من أول لحظة".