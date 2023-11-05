في عرض البحر.. روسيا تختبرُ صاروخاً تمّ إطلاقه من غواصة نووية!

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ونقلت "رويترز" بيانا مقتضبا لوزارة الدفاع جاء فيه أنه "في إطار المرحلة النهائية لبرنامج الاختبار الحكومي، أجرت الغواصة الصاروخية الاستراتيجية الجديدة الإمبراطور ألكسندر الثالث، التي تعمل بالطاقة النووية تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، من طراز بولافا من البحر الأبيض".والخميس الماضي، ألغى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تصديق بلاده على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، باعتبارها خطوة تعيد التكافؤ بين موسكو والولايات المتحدة.وأكدت روسيا أنها لن تستأنف التجارب النووية ما لم تفعل واشنطن ذلك أيضا، مشيرة إلى أن إلغاء التصديق على المعاهدة لا يغير موقفها النووي، ولا الطريقة التي تشارك بها المعلومات بشأن أنشطتها النووية.