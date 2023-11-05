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عربي-دولي

فضيحة مُدويّة تُطيح بوزير داخليّة.. ما علاقة تجار المخدرات بالأمر؟

Lebanon 24
05-11-2023 | 05:35
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أفادت صحيفة Diaria بأن وزير الداخلية في الأوروغواي لويس ألبرتو هيبرت استقال من منصبه مع مجموعة من المسؤولين الآخرين وسط فضيحة جوازات سفر لتجار المخدرات.
 
وجاء في مقالة الصحيفة: "قال الرئيس لويس لاكالي بو في مؤتمر يوم السبت إنه وافق على استقالة وزير الداخلية لويس ألبرتو إيبر ونائب الوزير غييرمو ماسيل والمستشار الرئاسي للاتصالات والاستراتيجية روبرتو لافلوف، بعد أربعة أيام من اندلاع الأزمة بشأن إصدار جواز السفر لمهرب المخدرات سيباستيان مارسيتي".
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قبل ذلك، استقال وزير خارجية الأوروغواي فرانسيسكو بوستيلو، بعد نشر تسجيلات صوتية يطلب فيها من نائبته كارولينا آتشي عدم مساعدة التحقيق في تحديد ملابسات تسليم وثائق السفر بشكل عاجل لتاجر المخدرات سيباستيان مارسيت، الملاحق على خلفية جريمة قتل المدعي العام في باراجواي.
 
ويشار إلى أن هذا المجرم الهارب من العدالة، حصل في عام 2021، على جواز سفر جديد عبر وزارة الخارجية خلال 24 ساعة أثناء وجوده رهن الاحتجاز في دولة الإمارات العربية المتحدة. (روسيا اليوم) 

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