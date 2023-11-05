مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف المصالح الأميركية في المنطقة.. ماذا أعلن؟

شدد مسؤول عسكري بالحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، على أن طهران قد تستهدف المصالح الأميركية في المنطقة ردا على استمرار "الجرائم الإسرائيلية بغزة".

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وقال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا نقدي إنه "إذا لم تتوقف الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني فيتوجب علينا استهداف المصالح الأميركية في المنطقة"، داعيا "كل الجهات إلى أن تخطو بهذا الاتجاه".تصريحات المسؤول في الحرس الثوري تأتي عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، أن تصعيد الحرب بات أمرا لا يمكن تجنبه في ظل الظروف الراهنة. (روسيا اليوم)