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عربي-دولي

وزير "القنبلة النووية على غزة" يُبرّر كلامه... هذا ما أوضحه

Lebanon 24
05-11-2023 | 06:12
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بعد الضجة التي أثارتها تصريحاته حول احتمال إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، وإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيلي تعليق حضوره جلسات الحكومة حتى أجل غير مسمى، خرج وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بتبرير، وأوضح أن "كلامه كان مجرد تعبير مجازي أو استعارة". (العربية)
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