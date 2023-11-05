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روسيا تُطلق صاروخ "بولافا" بنجاح

Lebanon 24
05-11-2023 | 06:46
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أعلن الجيش الروسي نجاحه في تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات مصمم لحمل رؤوس نووية من غواصة نووية جديدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الغواصة النووية الاستراتيجية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" أطلقت صاروخا من طراز "بولافا" بنجاح من موقع تحت الماء في شمال البحر الأبيض الروسي، وأصاب هدفا في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا. (سكاي نيوز)
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