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إقتصاد

كم بلغت خسائر إسرائيل الإقتصاديّة بسبب حربها على حماس؟

Lebanon 24
05-11-2023 | 06:53
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ذكرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، نقلا عن أرقام أولية لوزارة المالية أن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حركة حماس في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 51 مليار دولار.

وأوضحت الصحيفة أن تقدير التكاليف، التي تعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لـ"حزب الله" أو إيران أو اليمن وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.
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وأضافت كالكاليست أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا. (سكاي نيوز)

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