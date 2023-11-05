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عربي-دولي

"المسافة صفر".. ما هو تكتيك "حماس" لمواجهة إسرائيل؟

Lebanon 24
05-11-2023 | 07:04
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ حركة "حماس" نشرت مقاطع فيديو لعمليات التصدي للتوغل البري الإسرائيلي، والتي أظهر تدمير آليات إسرائيلية من المسافة "صفر".

وقال المحلل العسكري اللواء ماجد القيسي، مدير برنامج الأمن والدفاع في مركز صنع السياسات الدولية، إنّ "استراتيجية "المسافة صفر" تعتبر المستوى الثالث من الحروب أو الاشتباكات داخل المدن".
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وأضاف: "هذه الاستراتيجية يتم اللجوء إليه عندما يحدث تداخل بين طرفي الحرب، فيكونان داخل بناية واحدة أو مربع واحد أو يبعد أحدهما عن الآخر عدة أمتار".
وقال إنّ "القوات الإسرائيلية حاليا في مرحلة التطويق والعزل، حيث يتم التطويق من الشمال الغربي والشمال الشرقي نزولا على طريق الرشيد الساحلي".
وتابع: "تسعى القوات الإسرائيلية إلى عزل مدينة غزة وبيت حانون وبيت لاهيا عن باقي القطاع، وأثناء تقدم القوات تواجهها مقاومة شرسة فتنسحب للخلف وتستدعي الطيران للقصف".
وقال: "المقاومة تلتحم بهذه الأرتال العسكرية في ظل الظهور المفاجئ من فتحات الأنفاق وتضع القنابل اليدوية على سطح الدبابات، وقد يتراوح مجال المواجهة مابيت 50 أو 75 أو 100 متر".
وأشار إلى أنّ "عمليات القتال في المدن صعبة جدا، لذلك تلجأ إسرائيل إلى الدمج بين استراتيجيتي الأرض المحروقة و القضم من خلال تقسيم المربعات و السيطرة على البنايات".
وأوضح أنّ "إسرائيل ركزت على مدينة غزة وعملت على تطويقها لأنها تعتبرها مركز الثقل لحركة حماس، لكن ليس من السهل احتلالها بسبب كثافتها السكانية العالية جدا، ودخولها سيكون مكلف جدا".
وقال: "الضغط الحالي من الجانب الإسرائيلي على مدينة غزة يرجع إلى الرغبة في ترحيل سكان المدينة إلى خان يونس ورفح". (سكاي نيوز)
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