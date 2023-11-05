عباس يضع شرطا لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.. ما هو؟

Advertisement

ربط رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، عودة السلطة لإدارة قطاع غزة بـ "حل سياسي شامل" للنزاع، وفق فرانس برس.وقال عباس، الذي التقى بلينكن في رام الله للمرة الثانية منذ السابع من تشرين الأول: "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسيٍ شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".وأكد وزير الخارجية الأميركي خلال زيارة رام الله أن الولايات المتحدة "ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق التطلعات الفلسطينية لإقامة دولة"، وشدد على "التزام واشنطن بتعزيز الكرامة والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ملير.