من مسافة قريبة... "حماس" تقتل جنوداً إسرائيليين وتُدمّر دبابة

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن "مقاتليها قتلوا عددا من الجنود الإسرائيليين من مسافةٍ قريبة، وأنهم دمروا دبابة إسرائيلية خلال الاشتباكات". (العربية)

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