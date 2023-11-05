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عربي-دولي

من مسافة قريبة... "حماس" تقتل جنوداً إسرائيليين وتُدمّر دبابة

Lebanon 24
05-11-2023 | 08:10
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أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن "مقاتليها قتلوا عددا من الجنود الإسرائيليين من مسافةٍ قريبة، وأنهم دمروا دبابة إسرائيلية خلال الاشتباكات". (العربية)
 
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