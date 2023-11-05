بعدما دعا وزير لإلقاء قنبلة نووية على غزة.. هكذا وصفت السعوديّة الحكومة الإسرائيليّة

#بيان | تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية pic.twitter.com/sj0kXAyFat
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 5, 2023
#بيان | تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية pic.twitter.com/sj0kXAyFat