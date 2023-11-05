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عربي-دولي

بعدما دعا وزير لإلقاء قنبلة نووية على غزة.. هكذا وصفت السعوديّة الحكومة الإسرائيليّة

Lebanon 24
05-11-2023 | 08:35
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أدانت السعودية تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، الأحد، بشأن عدم استبعاده إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، ووصفتها بـ"المتطرفة". 
 
وذكر بيان لوزارة الخارجية السعودية، أن "المملكة تدين بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، التي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية". 

واعتبرت السعودية أن "عدم إقالة الوزير من الحكومة فورا والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بكافة المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية". 
 
وفي مقابلة مع راديو "كول بيراما" كان إلياهو قد أجاب بأن "هذا من الاحتمالات"، ردا على سؤال عما "إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في بيان: "كلام عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع"، مضيفا: "إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر".

وقرر نتانياهو، الأحد، تعليق مشاركة وزير التراث عميحاي إلياهو، في جلسات الحكومة "حتى إشعار آخر". (الحرة) 
 
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