المواجهة بين ترامب وبايدن... هل تدفع أميركا إلى حربٍ أهليّة؟

ذكرت "روسيا اليوم"، أنّ موقع "9fortyfive"، قال إنّ "تفاقم الوضع السياسي في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية يُمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية في البلاد".



وأضاف: "عندما تكون الديمقراطية وهي قمة الحريات التي يعتز بها الأميركيون على المحكّ ويجري الرهان عليها، فإن ذلك يُمكن أن يشير إلى وجود نزاع كبير".

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ويرى الموقع أنّ "الخلافات بين المرشحين لرئاسة البلاد، تعتبر شائعة عادة. ولكن رغم ذلك تزايد حدة الانفعالات بين دونالد ترامب وجو بايدن تُسبّب توترا غير مسبوق داخل الولايات المتحدة".



وتابع: "هكذا، بعد سلسلة من القضايا الجنائية المرفوعة ضد ترامب، نراه يُهدّد علانية منافسه الرئيسي، الذي بات مساويا له بالفعل في مستوى الشعبية".



وأكّد الموقع أنّ "المواجهة القاسية بين الجمهوريين والديمقراطيين المتمثلة بالصراع بين ترامب وبايدن يُمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية في الولايات المتحدة".