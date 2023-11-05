تعليقات ساخرة تطال زوكربيرغ من على سرير المستشفى.. ما السبب؟

بعد تعرض الملياردير الأميركي رئيس شركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، لتمزق في الرباط الصليبي، أثناء تمارين الملاكمة، ونقله إلى المستشفى، انهالت عليه تعليقات المصريين تلومه على تضييق النشر على فيسبوك حول حرب غزة وانحيازه لإسرائيل.

وكتب زوكربيرغ على صفحتيه في موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام": "لقد تعرضت لتمزق في الرباط الصليبي أثناء الملاكمة، وخرجت للتو من عملية جراحية".



وأضاف أنه "كان يستعد لنزال أم أم أي، الذي كان من المفترض أن يقام أوائل العام المقبل، ولكن تم تأجيله الآن".



فيما ظهر زوكربيرغ في الصور التي نشرها مستلقيا على سرير في المستشفى.

"تعليقات غريبة"



في ظل ممارسة التضييق التي تفرضها منصته فيسبوك، انهالت التعليقات التي تجمع بين الشماتة والطرفة، خاصة من العرب والمصريين.



فقد علق أحدهم بقوله "عقبال الثانية" في إشارة إلى الرجل الأخرى، فيما أضاف آخر "تطلع على ضهرك إن شاء الله".



وكتبت ثالثة: "أحسن تستاهل" مضيفة لتعليقها إيموشن "فتاة تزغرد من الفرح". (العربية)