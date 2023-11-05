Advertisement

عربي-دولي

تعليقات ساخرة تطال زوكربيرغ من على سرير المستشفى.. ما السبب؟

Lebanon 24
05-11-2023 | 09:27
A-
A+
Doc-P-1126786-638347986957036125.jpg
Doc-P-1126786-638347986957036125.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد تعرض الملياردير الأميركي رئيس شركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، لتمزق في الرباط الصليبي، أثناء تمارين الملاكمة، ونقله إلى المستشفى، انهالت عليه تعليقات المصريين تلومه على تضييق النشر على فيسبوك حول حرب غزة وانحيازه لإسرائيل.
 
وكتب زوكربيرغ على صفحتيه في موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام": "لقد تعرضت لتمزق في الرباط الصليبي أثناء الملاكمة، وخرجت للتو من عملية جراحية".

وأضاف أنه "كان يستعد لنزال أم أم أي، الذي كان من المفترض أن يقام أوائل العام المقبل، ولكن تم تأجيله الآن".

فيما ظهر زوكربيرغ في الصور التي نشرها مستلقيا على سرير في المستشفى.
 
"تعليقات غريبة"
 
 في ظل ممارسة التضييق التي تفرضها منصته فيسبوك، انهالت التعليقات التي تجمع بين الشماتة والطرفة، خاصة من العرب والمصريين.

فقد علق أحدهم بقوله "عقبال الثانية" في إشارة إلى الرجل الأخرى، فيما أضاف آخر "تطلع على ضهرك إن شاء الله".

وكتبت ثالثة: "أحسن تستاهل" مضيفة لتعليقها إيموشن "فتاة تزغرد من الفرح". (العربية) 
 
Advertisement

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:41 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:48 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:27 | 2023-11-05
10:08 | 2023-11-05
10:05 | 2023-11-05
10:00 | 2023-11-05
09:50 | 2023-11-05
09:41 | 2023-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24