بعد ساعات طويلة من المفاوضات.. اعتقال منفذ عملية اقتحام مطار هامبورغ

اعتقلت العناصر الأمنية الألمانية رجلا اقتحم المدرج في مطار هامبورغ بسيارة من دون لوحات تسجيل، مع ابنته البالغة من العمر أربع سنوات.



وقالت شرطة هامبورغ على منصة "إكس": "انتهت حادثة الرهينة. نزل المشتبه به من السيارة مع ابنته". وأضافت أنها اعتقلت الرجل دون مقاومة.

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وأضافت الشرطة: "من الواضح أن الطفل لم يصب بأذى".



وقالت صحيفة Bild am Sonntag إن شرطة هامبورغ تمكنت، بعد 18 ساعة، من إقناع سلمان إي، وهو تركي يبلغ من العمر 35 عاما من ولاية ساكسونيا السفلى، بالاستسلام. وتم إطلاق سراح ابنته البالغة من العمر 4 سنوات وتسليمها إلى فريق من الأطباء.



ويذكر أن الرجل اخترق مساء أمس السبت بسيارته الحواجز الأمنية ودخل إلى منطقة صيانة الطائرات. أوقف السيارة بجوار طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية التركية، وطالب بالتوجه إلى تركيا مع ابنته التي اختطفها من والدتها. (روسيا اليوم)