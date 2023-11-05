المواطنون شعروا بها... هزّة أرضيّة ضربت بلداً عربيّاً كم بلغت قوّتها؟

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ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 على مقياس ريختر محافظة واسط في العراق.ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن وزارة النقل العراقية قولها في بيان إن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية وتبعد 6 كم شمال قضاء بدرة من محافظة واسط.وأوضحت الوزارة أن المواطنين العراقيين شعروا بالهزة دون ورود معلومات عن أيّ خسائر تذكر. (سانا)