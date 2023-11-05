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نتنياهو: هذا شرطنا لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
05-11-2023 | 10:27
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رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة لحين عودة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من تشرين الاول وعددهم أكثر من240.

وقال نتنياهو للأطقم الجوية والقوات البرية في قاعدة رامون الجوية في جنوب إسرائيل: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون عودة رهائننا. نقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا. سنستمر حتى نهزمهم". (سكاي نيوز)
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