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عربي-دولي

ممر مساعدات بحري لغزة.. مقترح تلقاه بلينكن على الطائرة

Lebanon 24
05-11-2023 | 11:58
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أعلن مسؤولون في قبرص أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن توقف لفترة وجيزة في بلادهم اليوم الأحد، حيث ناقش اقتراحا قبرصيا لإنشاء ممر مساعدات بحري لقطاع غزة الفلسطيني.
وتوقف بلينكن من دون إعلان مسبق في مطار لارنكا، بينما كان يتجه إلى تركيا ضمن جولة بالمنطقة.
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والتقى بلينكن على متن طائرته بالرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس لتيمبيوتيس في بيان إن الاجتماع تناول التطورات الجارية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اقتراح قبرص بخصوص إنشاء ممر بحري أحادي الاتجاه لإرسال المساعدات الإنسانية من قبرص إلى المدنيين في غزة بشكل مستمر.
وقال كريستودوليدس في وقت سابق من اليوم إن العمل لا يزال جاريا بغية التوصل إلى طريقة لتسليم المساعدات.

"بإشراف أممي"
وأضاف للصحافيين "لا يمكن للسفن أن تقترب من المنطقة البحرية قبالة غزة، لذا فإننا نتحدث مع الأمم المتحدة التي ستتولى أمر هذه المساعدات وليس حماس".

وتجري قبرص محادثات مع الدول المجاورة لها في الشرق الأوسط وشركائها في الاتحاد الأوروبي، لإنشاء الممر الذي لن يُستخدم سوى لإرسال المساعدات الإنسانية.

يشار إلى أن قبرص هي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط.

يذكر أن قطاع غزة يقبع تحت قصف متواصل وحصار خانق وليس له أي شرايين إلا معبر رفح البري الحدودي مع مصر، وتدخل منه مساعدات ضئيلة لا تتناسب مع الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع وفق برنامج الأغذية العالمي.
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