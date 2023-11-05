Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض يكشف... أكثر من 300 أميركي خرجوا من غزة!

Lebanon 24
05-11-2023 | 12:36
A-
A+
Doc-P-1126848-638348102335057977.jpeg
Doc-P-1126848-638348102335057977.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مستشار في البيت الأبيض، الأحد، أنه تم إجلاء أكثر من 300 أميركي أو مقيم أميركي وأفراد أسرهم من قطاع غزة.

وقال جوناثان فاينر أحد مستشاري الأمن القومي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" إنه "خلال الأيام القليلة الماضية، وعبر مفاوضات مكثفة مع كل الأطراف المعنية بالنزاع، تمكنا من إجلاء أكثر من 300 أميركي أو مقيم دائم بشكل قانوني وأفراد عائلاتهم".
Advertisement

وأوضح أن الولايات المتحدة تعتبر أنه "لا يزال هناك عدد من الأميركيين داخل غزة".


وقال فاينر: "من الواضح أن هذه أولوية رئيسية وسنواصل العمل عليها حتى يتمكن كل أميركي يريد المغادرة من القيام بذلك".

وتم فتح معبر رفح بين غزة ومصر، الأربعاء، بعد أسابيع من الحرب، ما أتاح مغادرة عدد من الفلسطينيين المصابين وحاملي الجنسيات المزدوجة.

وأعلنت مصر أنها تستعد لاستقبال 7 آلاف أجنبي ضمن عملية الإجلاء من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن حكومة حماس علقت إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى مصر بسبب رفض إسرائيل نقل جرحى فلسطينيين إلى مستشفيات مصرية، بحسب ما قال مصدر مسؤول في هيئة المعابر لوكالة فرانس برس السبت.

واتهم مسؤول كبير في البيت الأبيض، الجمعة، حماس باستغلال الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية لفتح المعبر لإخراج مقاتليها من غزة.

وقال المسؤول إن ثلث الأسماء على لائحة قدمتها حماس لفلسطينيين يحتاجون لإجلاء طبي تعود لعناصر من حماس ومقاتلين.

ويأتي أحدث إحصاء للأميركيين الذين تم إجلاؤهم، الأحد، بعد أن أعلن البيت الأبيض أن حوالى 80 أميركيا وعائلاتهم غادروا الأربعاء والخميس.

واندلعت الحرب اثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الاول.

وقتل في إسرائيل ما لا يقل عن 1400 شخص بحسب السلطات منذ 7 تشرين الاول، غالبيتهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من هجوم حماس التي احتجزت كذلك 241 رهينة، حسب الجيش.

وفي الجانب الفلسطيني، قتل حتى الآن جراء القصف الإسرائيلي على غزة 9770 شخصا، بينهم 4800 طفل، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها الأحد وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:24 | 2023-11-05
16:06 | 2023-11-05
16:00 | 2023-11-05
15:57 | 2023-11-05
15:49 | 2023-11-05
15:29 | 2023-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24