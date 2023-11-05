وضع "نجمة صفراء" على صدره... سفير إسرائيل بمجلس الأمن يوضح السبب

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الأحد، إنه وضع نجمة صفراء خلال جلسة استماع عقدت مؤخرا في مجلس الأمن الدولي "لإحداث صدمة" تدفع المجلس إلى إدانة حماس، وقد أثار تصرفه انتقادات حتى في إسرائيل، وفق فرانس برس.

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ووضع إردان قبل أسبوع النجمة الصفراء، التي صارت ترمز إلى اضطهاد اليهود منذ فرضها في أوروبا إبان الاحتلال النازي، مما عرضه لانتقادات من نصب "ياد فاشيم" التذكاري للمحرقة في إسرائيل، الذي حثه على تعليق العلم الإسرائيلي بدلا منها.



وقال مدير "ياد فاشيم"، داني ديان، في منشور باللغة العبرية على منصة "أكس": "هذا السلوك يهين ضحايا المحرقة وكذلك دولة إسرائيل".



وفي تصريح لقناة "سي أن أن" الأميركية، الأحد، دافع إردان عن الخطوة وندد مجددا بمجلس الأمن بسبب "صمته" عن الهجمات غير المسبوقة التي شنها مقاتلو حماس على إسرائيل، وقال: "أريد فقط التأكيد أن هدفي كان في المقام الأول أن أحدث صدمة في مجلس الأمن".



ولم يتبن المجلس المكون من 15 عضوا، المنقسم بشدة، أي قرار بشأن هجوم حماس وحرب إسرائيل في غزة.



وتابع إردان: "أردت أن أصدمهم. أردت أن أذكرهم بصمتهم وأن أنقل رسالة مفادها أننا، على عكس الماضي، لسنا ضعفاء كما كنا خلال المحرقة".



وقال في تصريحات أخرى للقناة الـ12 الإسرائيلية نقلتها "تايمز أوف إسرائيل": أطلب من الناس في إسرائيل أن يفهموا الموقف. أنا أواجه مجلس الأمن من أجل الحفاظ على شرعية ما يفعله الجيش الإسرائيلي اليوم في القطاع".



وأضاف: "هؤلاء هم الأشخاص الذين لم يدينوا حتى حماس بسبب المذبحة الرهيبة. لابد من تحريك الجبهة الدولية. يجب أن يُظهروا أن أيديولوجية حماس مماثلة لأيديولوجية "داعش" والنازيين". وقال إردان إنه عرض أمام الدبلوماسيين في الأمم المتحدة لقطات مصورة للفظائع التي ارتكبها مسلحو حماس.



وهاجمت الحركة، التي تسيطر على قطاع غزة، إسرائيل في السابع من أكتوبر، منا أسفر عن مقتل 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، وردا على الهجوم، شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة وعملية برية أسفرت عن مقتل 9770 شخصا، بينهم 4008 أطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في القطاع، الأحد. (الحرة)