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عربي-دولي

غارات غير مسبوقة على قطاع غزة هذا المساء.. استهداف لمحيط المستشفيات

Lebanon 24
05-11-2023 | 13:35
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أكدت حركة حماس أن الجيش الإسرائيلي يشن، مساء الأحد، "قصفا كثيفا" حول مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة، حيث قطعت إسرائيل الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك.

وقال المكتب الاعلامي لحكومة حماس: "منذ أكثر من ساعة، قصف كثيف حول المستشفيات".
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وشهدت مدينة غزة انفجارات عنيفة وقصف غير مسبوق من قبل الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، فيما تم قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية العنيفة وغير مسبوقة أسفرت عن سقوط العديد من القتلى، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من الفلسطينيين وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.

واستهدفت الغارات محيط مستشفيات غزة وحي الزيتون والصبرة والرمال والرمال الجنوبي والشاطىء والسفينة والمشتل ومجمع أنصار والشيخ عجلين وتل الهوى وأحياء ومناطق أخرى بمدينة غزة ومحيطها.

اتهامات إسرائيل

وبدأ القصف بعيد اتهام جديد وجهه الجيش الإسرائيلي إلى حماس باستخدام المستشفيات في الحرب.

ونشر الجيش الإسرائيلي، الأحد، صورا تظهر، وفق ما أفاد، مقاتلين من حماس يطلقون النار من مستشفى في غزة، فيما يعرض آخرون وجود موقع لإطلاق صواريخ، يبعد 75 مترا من مستشفى أقيمت تحته أنفاق لحماس.

ونفت حكومة حماس بشدة هذه المزاعم، متهمة إسرائيل باستخدامها ذريعة لاستهداف المستشفيات.

وأبدت حكومة حماس استعدادها، مساء الأحد، لاستقبال "لجنة تحقيق دولية" تقوم بتفتيش المستشفيات للتأكد من أن الحركة لا تستخدمها لأغراض عسكرية. (سكاي نيوز)
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