خامنئي يلتقي هنية.. الأوضاع في غزة على طاولة المحادثات

أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، أن المرشد الإيراني علي خامنئي التقى مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وأكد "مواصلة طهران دعم الفصائل الفلسطينية".



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"سياستنا ثابتة"

وأضافت أن خامنئي أكد على "السياسة الثابتة لإيران في دعم قوات الفصائل الفلسطينية في مواجهة إسرائيل".



كما شدد خامنئي على "ضرورة التحرك الجاد من قبل الدول الإسلامية والمنظمات الدولية والدعم الشامل والعملي من الحكومات الإسلامية لشعب غزة". وقالت الوكالة إن اللقاء شهد مناقشة آخر التطورات في غزة والضفة الغربية."سياستنا ثابتة"وأضافت أن خامنئي أكد على "السياسة الثابتة لإيران في دعم قوات الفصائل الفلسطينية في مواجهة إسرائيل".كما شدد خامنئي على "ضرورة التحرك الجاد من قبل الدول الإسلامية والمنظمات الدولية والدعم الشامل والعملي من الحكومات الإسلامية لشعب غزة".