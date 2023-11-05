مفاجآت غزة... صحيفة تكشف عن "جبهة حرب" بين واشنطن وتل أبيب

مع زيادة هجماتها ضد قطاع غزة، يرتفع منسوب التوتر بين إسرائيل وحليفتها الكبرى، الولايات المتحدة، وفق ما باتت تفيض به وسائل الإعلام الإسرائيلية، حتى وصف بعضها علاقتهما الآن بالعداء والحرب.



Advertisement وانعكاسا لهذا، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وهي أشهر الصحف الإسرائيلية، في تقرير لها نُشر الأحد: "الإدارة في واشنطن مخطئة في تحليلها للشرق الأوسط، وتعتقد أنها ستعزّز موقعها في المنطقة من خلال الحصول على هدنة إنسانية وتزويد القطاع بالوقود".

وقالت ان "إسرائيل بجانب قتالها في عدة جبهات في غزة والعراق واليمن ولبنان، تواجه معها الآن الجبهة الأميركية، وعلى هذه الجبهة لا نطلق النار، لكننا نواجه ضغوطا منها لتخفيف آثار الحرب على قطاع غزة و"حماس". وانعكاسا لهذا، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وهي أشهر الصحف الإسرائيلية، في تقرير لها نُشر الأحد: "الإدارة في واشنطن مخطئة في تحليلها للشرق الأوسط، وتعتقد أنها ستعزّز موقعها في المنطقة من خلال الحصول على هدنة إنسانية وتزويد القطاع بالوقود".وقالت ان "إسرائيل بجانب قتالها في عدة جبهات في غزة والعراق واليمن ولبنان، تواجه معها الآن الجبهة الأميركية، وعلى هذه الجبهة لا نطلق النار، لكننا نواجه ضغوطا منها لتخفيف آثار الحرب على قطاع غزة و"حماس".

واضافت: "هذه الضغوط تُجبر الجيش الإسرائيلي على تسريع عملياته لإنجاز أكبر قدر ممكن من العمل قبل فرض وقف إطلاق النار، ونتوقّع لذلك مزيدا من الضحايا".

واشارت الى انه "مجرّد مجال واحد سوف يتضرّر فيه جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل إذا فقدا الظهر الأميركي جزئيا أو كليا، لكن هناك لحظات في حياة أي دولة يتعيّن عليها فيها أن تقف بثبات حتى أمام حليفها الكبير".

وتابعت: "أميركا تريد تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط على حساب إسرائيل؛ حتى تتمكّن من التركيز على تحقيق النصر في الحرب الروسية الأوكرانية، والتنافس مع الصين على الهيمنة، ولتستعيد مكانتها في الشرق الأوسط التي فقدتها أمام بكين وإلى حد ما أمام موسكو". (سكاي نيوز)