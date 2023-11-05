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عربي-دولي

بلينكن: نعمل على عدم اتساع رقعة الصراع من غزة للمنطقة

Lebanon 24
05-11-2023 | 14:34
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أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن واشنطن تعمل على عدم اتساع رقعة الصراع من غزة إلى المنطقة.
كما قال في مؤتمر صحافي خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا للعاصمة العراقية بغداد"لا نريد مواجهة مع إيران، وسنرد على أي استهداف لمصالحنا ومواطنينا".
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وحذر في كلمته الجماعات الموالية لإيران من استغلال حرب غزة لمهاجمة مصالح الولايات المتحدة.

وتابع "نعمل بجد للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة".

وأضاف "الهدنة الإنسانية قد تكون فرصة جيدة للإفراج عن الأسرى المدنيين لدى حماس".

إلى ذلك، قال بلينكن "رسالتنا واضحة بشأن التهديدات للعسكريين الأميركيين بالمنطقة.. لا تفعلوا ذلك".
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