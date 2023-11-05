Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو: في مجزرة مخيم الشاطئ... مصور صحفي فقد زوجته وابنته

Lebanon 24
05-11-2023 | 14:31
A-
A+
Doc-P-1126892-638348172641927084.jpeg
Doc-P-1126892-638348172641927084.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المصور الصحفي في "صحيفة فلسطين" محمود أبو حصيرة، إنه فقد زوجته وابنته في قصف نفذه جيش الاحتلال على مخيم الشاطئ.

وأضاف أبو حصيرة أن المنازل التي تعرضت للقصف تضم أكثر من 150 فردا، ولايزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.
Advertisement
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
 
وشهد مخيم الشاطئ، الواقع غرب مدينة غزة، مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، إذ قصفت الطائرات الإسرائيلية مربعا سكنيا لأسرة أبو حصيرة ليل الأحد، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

من جهته قال علي أبو حصيرة ابن عم محمود "ما نعيشه أمر لا يطيقه بشر وليس لنا سوى الدعاء لله بالرحمة على أرواح الشهداء".

وأضاف علي أبو حصيرة "لا ملجأ لنا غير الله. ما ذنب كل هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين استشهدوا في القصف؟ لا ذنب لهم. لكننا صامدون وراضون بقدر الله، وباقون في غزة إلى أن يسترد الله وديعته".

وتواصل الطائرات الإسرائيلية استهداف المدنيين في غزة، ليتواصل سقوط الشهداء، وأغلبهم من الأطفال والنساء.

ولليوم الثلاثين، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على القطاع، استُشهد فيها 9500 منهم 3900 طفل و2509 نساء، وأصيب أكثر من 24 ألفا، كما استُشهد 145 فلسطينيا، واعتُقل نحو 2040 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية. (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:24 | 2023-11-05
16:06 | 2023-11-05
16:00 | 2023-11-05
15:57 | 2023-11-05
15:49 | 2023-11-05
15:29 | 2023-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24