"كنائس الأردن" تلغي احتفالات عيد الميلاد... وتخصص ريعها لغزة

أعلن مجلس رؤساء الكنائس الأردنية إلغاء جميع فعاليات وأنشطة مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لهذا العام احتراما للضحايا البريئة ودمائهم في غزة وعموم فلسطين.





ووفقا للبيان الذي نشره المجلس الأحد:

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* الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لهذا العام سيقتصر على الصلوات والطقوس الكنسية.





* جميع تقدمات الكنائس ليوم الأحد المقبل 2023/11/12 سيكون ريعها لصالح قطاع غزة وأهله بحسب الأصول والمعمول به، وحثت الجميع للمبادرة بالتبرع من خلال القنوات الرسمية التي وفرتها بعض الكنائس للغرض ذاته.



* من بين الأنشطة التي كان من المقرر إقامتها: البازارات الميلادية، واستعراضات الكشافة الموسيقية، وجولات توزيع الهدايا للأطفال وأشكال التزيين الميلادية)، احتراما للضحايا البريئة في غزة وعموم فلسطين.



* واستنكر المجلس "بأقسى العبارات وأشدها ما ترتكبه إسرائيل من أعمال بربرية ضد الإنسانية مخالفة كل الأعراف الدولية".



* وثمّن البيان "كل الجهود الأردنية الدؤوبة غير المنقطعة لإخراس صوت الحرب، كما نحيي كافة المواقف الحرة العربية والدولية التي لم تنخرط في معايير إنسانية وسياسية مزدوجة". (سكاي نيوز)