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عربي-دولي

"كنائس الأردن" تلغي احتفالات عيد الميلاد... وتخصص ريعها لغزة

Lebanon 24
05-11-2023 | 15:57
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أعلن مجلس رؤساء الكنائس الأردنية إلغاء جميع فعاليات وأنشطة مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لهذا العام احتراما للضحايا البريئة ودمائهم في غزة وعموم فلسطين.


ووفقا للبيان الذي نشره المجلس الأحد:
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* الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لهذا العام سيقتصر على الصلوات والطقوس الكنسية.


* جميع تقدمات الكنائس ليوم الأحد المقبل 2023/11/12 سيكون ريعها لصالح قطاع غزة وأهله بحسب الأصول والمعمول به، وحثت الجميع للمبادرة بالتبرع من خلال القنوات الرسمية التي وفرتها بعض الكنائس للغرض ذاته.

* من بين الأنشطة التي كان من المقرر إقامتها: البازارات الميلادية، واستعراضات الكشافة الموسيقية، وجولات توزيع الهدايا للأطفال وأشكال التزيين الميلادية)، احتراما للضحايا البريئة في غزة وعموم فلسطين.

* واستنكر المجلس "بأقسى العبارات وأشدها ما ترتكبه إسرائيل من أعمال بربرية ضد الإنسانية مخالفة كل الأعراف الدولية".

* وثمّن البيان "كل الجهود الأردنية الدؤوبة غير المنقطعة لإخراس صوت الحرب، كما نحيي كافة المواقف الحرة العربية والدولية التي لم تنخرط في معايير إنسانية وسياسية مزدوجة". (سكاي نيوز)
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