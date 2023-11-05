بسبب قطع إسرائيل للاتصالات... 2.3 مليون غزّاوي محرومون من الرعاية الطبية الطارئة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن حوالي 2.3 مليون مدني في قطاع غزة غير قادرين حاليا على الحصول على الرعاية الطبية الطارئة بسبب الانقطاع الجديد لوسائل الاتصالات داخل القطاع.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، أفادت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، بتوقف خدمات الاتصالات والإنترنت مرة أخرى عن العمل في قطاع غزة.

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وقالت في بيان عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا): "إن حوالي 2.3 مليون مدني في غزة غير قادرين حاليا على الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة بسبب القصف المستمر، ويعانون من انقطاع الاتصالات للمرة الثالثة منذ بدء التصعيد".

وقبل قليل، أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، أن إسرائيل قطعت للمرة الثالثة كافة خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة.

كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، عن انقطاع اتصالاتها بمعظم موظفيها داخل قطاع غزة.

من جهتها ذكرت وزارة الاتصالات الفلسطينية فصل إسرائيل للمسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، مما أدى لقطع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قتل وأصيب العشرات من الأشخاص جراء قصف الطيران الإسرائيلي للعديد من المنازل السكنية غرب دير البلح، وفي أحياء الزيتون، والنصر، والشيخ رضوان، ومخيم البريج، والفاخورة بجباليا، والنصيرات، ومخيم البريج، وحي الشجاعية، وبيت لاهيا، وحي النصر. (RT)